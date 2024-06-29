"دوري مصري وأمم أوروبا وكوبا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم السبت العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة أمم أوروبا 2024.

كما تشهد بطولة الدوري المصري اليوم، إقامة ثلاثة مباريات، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

بلدية المحلة ضد إنبي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس 2".

الاتحاد السكندري ضد الداخلية.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

بطولة أمم أوروبا 2024

سويسرا ضد إيطاليا.. 7 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

ألمانيا ضد الدنمارك.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

كوبا أمريكا 2024

كولومبيا ضد كوستاريكا.. 1 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

باراجواي ضد البرازيل.. 4 صباحاً.. "غير منقولة عربياً.

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