شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ننتظر الأهلى فى السوبر الأفريقى.. وحسم مشاركتنا بالكونفدرالية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي الأبيض كان يهدف لتحريك المياه الراكدة وتحقيق العدالة في منظومة الكرة المصرية، وهذا ما حدث بالفعل، قائلاً: "تمت إحالة حكام مباراة الزمالك والمصري للتحقيق تنفيذًا لطلب النادي، وحدثت تفاهمات مع رابطة الأندية بشأن ترتيب مباريات الدوري".

وأضاف سالم، في تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون تايم سبورت 2": إن إدارة الزمالك راضية بنسبة كبيرة عن تحقيق مطالبها، وسنشاهد تحقيق تلك المطالب بوضوح مع بداية الموسم الجديد.

وعن عدم خوض مباراة القمة تحديدًا قال المتحدث الرسمى، إن الأهلى ليس طرفًا فى الأزمة، ولكن الظروف شاءت بأن تكون مباراة القمة هى أول مباراة للزمالك بعد الأزمة، وننتظر الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقي.

وأكد أحمد سالم أنه كان يتمنى اعتذار الأهلى عن عنوان مجلته التى تم نشرها بعد إلغاء المباراة، مشيرًا إلى أن البيان الذى صدر من القلعة الحمراء جاء به تشديد على نبذ التعصب وعدم تكرار مثل تلك الأفعال.

وعن المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، أكد المتحدث الرسمى أن الزمالك سيصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفه النهائى من المشاركة فى البطولة.