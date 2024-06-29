شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ننتظر الأهلى فى السوبر الأفريقى.. وحسم مشاركتنا بالكونفدرالية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
وعن عدم خوض مباراة القمة تحديدًا قال المتحدث الرسمى، إن الأهلى ليس طرفًا فى الأزمة، ولكن الظروف شاءت بأن تكون مباراة القمة هى أول مباراة للزمالك بعد الأزمة، وننتظر الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقي.
وأكد أحمد سالم أنه كان يتمنى اعتذار الأهلى عن عنوان مجلته التى تم نشرها بعد إلغاء المباراة، مشيرًا إلى أن البيان الذى صدر من القلعة الحمراء جاء به تشديد على نبذ التعصب وعدم تكرار مثل تلك الأفعال.
وعن المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، أكد المتحدث الرسمى أن الزمالك سيصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفه النهائى من المشاركة فى البطولة.
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