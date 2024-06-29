شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام يسري وحيد نجم الطلائع قبل مواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الطلائع لمواجهة الاهلى ، المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، باستاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه يسري وحيد في مباراة الأهلى، بعدما غاب عن فريقه فى مباراة زد إف سى بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

وتسلم مسئولو طلائع الجيش الاستغناء النهائى عن اللاعب يسري وحيد من نادى الترسانة، بعدما سدد مليون جنيه للشواكيش لتفعيل بند الشراء فى عقد إعارة اللاعب المتألق.

ويلعب يسري وحيد مع الطلائع هذا الموسم معاراً من الترسانة مع وجود بند يتيح شراءه بشكل نهائى مقابل تسديد مليون جنيه قبل 30 يونيو الجاري، وهو ما فعله مسئولو الطلائع .

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 29 مباراة رفقة طلائع الجيش في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ولفت وحيد أنظار العديد من الأندية المصرية بعد الأداء المميز الذي قدمه، لذا دخلت في مفاوضات للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم وحيد قادما من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.

لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر، وسجل الموسم الماضي في الدرجة الثانية 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي فريقه.