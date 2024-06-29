شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: بيريرا سيرحل عن لجنة الحكام عقب نهاية تعاقده والبديل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه تم الاستقرار على رحيل البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام بنهاية عقده، الذى سوف ينتهى بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف إيهاب الكومى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر قائلا "طلبنا من بيريرا خلال الاجتماع السابق تقرير كامل عن جميع الشكاوى المقدمة من الأندية بسبب التحكيم".

وأشار إيهاب الكومى إلى أن هناك استقرارا من قِبَل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة على تعيين رئيس للجنة الحكام وطنى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة منذ يومين قد قام بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف، والتي في ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.



