حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويطلق الحكم صافرة بداية الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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واسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لطاقم يضم كل من: طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق، وعماد العقاد، وحكم رابع وائل فرحان، ومحمد عادل حكمًا لتقنية الفيديو.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.