اتحاد الكرة مهدد بالعقوبة بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

فجر طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أصبح مهددًا بالعقوبة بسبب نادي الزمالك.

وأشار عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، إلى أن الزمالك لابد وأن يقوم بتسوية مستحقاته المالية، من أجل الحصول على رخصته الإفريقية، ليتمكن من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.

وأكد أنه في حال عدم قيام الزمالك بتسوية مستحقاته خلال اليومين القادمين، فإنه لن يحصل على الرخصة الإفريقية.

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ونصح الزمالك بفتح أبواب تواصل مع الاتحادين الإفريقي والمصري لحل هذه الأزمة، لأنه في حال عدم السداد سيتعرض اتحاد الكرة للعقوبات.

ويلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.