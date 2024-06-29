شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة باراجواي ضد البرازيل في كوبا أمريكا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتخبا البرازيل وباراجواي التشكيل الرسمي للمواجهة الحاسمة التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : دانيلو، ماركينيوس، إيدير ميليتاو، جيليرمي أرانا

خط الوسط : برونو جيمارايش، لويس جوستافو، رافينيا، باكيتا

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، رودريجو

بينما جاء تشكيل باراجواي كالتالي :

حراسة المرمى مورونيجو

خط الدفاع فيلازكيز_بالبوينا_الديريتى_إسبينوزا.

خط الوسط متياس_كوباس_بوباديلا.

خط الهجوم ألميرون_آرسى_إنسيسكو.

ويتسلح السليساو بالعديد من النجوم فى صفوفه من أجل تحقيق فوزه الأول فى بطولة كوبا أمريكا 2024.

باراجواي ضد البرازيل



بدأ منتخب البرازيل مشواره فى بطولة كوبا أمريكا بتعادل سلبي مُخيب للأمال لعشاق ومحبي السامبا أمام كوستاريكا ليحصد نقطة واحدة من أول جولة.



وعلى الرغم من كتلة النجوم التي يمتلكها المنتخب البرازيلي، وعلى رأسها ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى المهاجم الواعد إندريك، لم ينجح السيلساو في تخطى عقبة كوستاريكا.



وحقق منتخب السامبا رقمًا سلبيًا بعد تعادله مع كوستاريكا، حيث فشل في تحقيق أي فوز رسمي منذ سبتمبر الماضى عندما تغلب على بيرو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم، وخاض بعدها 5 مباريات لم يحقق الفوز في أي منها، مكتفيا بانتصارات ودية طوال العام الجارى.



يتطلع منتخب البرازيل إلى تحقيق الانتصار الأول في بطولة كوبا أمريكا على حساب باراجواي في مباراة اليوم، من أجل مطاردة كولومبيا متصدر المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا.



ويملك منتخب البرازيل، في رصيده نقطة يحتل بها وصافة المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا، بالتساوي مع كوستاريكا، فيما يتصدر كولومبيا الترتيب برصيد 3 نقاط، وأخيرًا باراجواي في مؤخرة الترتيب بدون رصيد من النقاط.



في المقابل، يأمل منتخب باراجواي في تعويض خسارته الأولى أمام كولومبيا بفوز مفاجئ على السامبا البرازيلية اليوم.