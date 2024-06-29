الخليج 365 يوضح سبب غياب 13 لاعبًا من الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

يحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ويغيب عن الزمالك خلال اللقاء 13 لاعبًا يستعرض الخليج 365 أسباب غيابهم خلال السطور التالية:

- أحمد فتوح: بسبب الإصابة في كاحل القدم.

- مهاب ياسر: لخضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة بكدمة في القدم.

- محمود عبد الرازق "شيكابالا": بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

- مصطفى الزناري: لعدم اكتمال جاهزيته الفنية.

- سيف الدين الجزيري: بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

- سامسون أكينولا: لعدم وصوله إلى القاهرة.

- أحمد حمدي: بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

- محمود حمدي "الونش": بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

- محمد عبد الشافي: بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

- سيف جعفر: إصابة مزق في العضلة الخلفية

- ناصر ماهر: للإصابة في العضلة الخلفية

- محمود علاء: انتهاء تعاقده

- ياسر حمد: بسبب اتخاذ موقف برحيله بنهاية شهر يونيو الجاري



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