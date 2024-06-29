مدرب فاركو: إلغاء مباراة الزمالك أعطى الأهلي فرصة للراحة.. والهدف الثاني غير مجريات المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشاد أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على الأداء الذي ظهر به لاعبي فريقه خلال مباراة الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لاعبو فاركو نفذوا التعليمات المطلوبة رغم الضغط الذي يقع علينا، ونواجه سوء توفيق بسبب ضغط المباريات الأخيرة".

وأضاف: "إلغاء لقاء الزمالك أمام الأهلي أعطى لاعبي الأهلي فرصة للراحة، وأشكر اللاعبين على تركيزهم خلال اللقاء".

وتابع: "حضرنا بشكل جيد للمباراة، ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب، وساعد في تغيير مجريات اللقاء بشكل كبير، ولكن مثل هذه المواجهات هي التي تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم".

وواصل: "مواجهات الأهلي والزمالك دائماً تكون صعبة، ولكن شخصية اللاعبين تغيرت وأصبحوا يحبون تلك المواجهات الصعبة".

واختتم خطاب تصريحاته: "خوض مباريات الأهلي والزمالك في وقت قصير شيء إيجابي، ويعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم".

وتلقى فريق فاركو الهزيمة من النادي الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضاً

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو