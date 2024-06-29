وفاة جد نجم النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نجم النادي الأهلي للكرة الطائرة رجال سيف عابد، وفاة جده اليوم.

وكتب عابد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله جدي أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وانضم سيف عابد إلى صفوف فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، في بداية موسم 2023-2024، قادماً من نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر.

وحقق عابد رفقة النادي الأهلي هذا الموسم 4 بطولات، بواقع لقب لكلا من السوبر المحلي، الدوري الممتاز، كأس مصر وبطولة أفريقيا.

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