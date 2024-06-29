شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم السبت 29 – 6 - 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 30.

2_نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا في الدوري

فاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.85 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك وسيراميكا

التقى الزمالك مع سيراميكا في 8 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 7 مباريات بالدوري ولقاء بكأس رابطة الأندية المحترفة، ونجح الفارس الأبيض فى الفوز بجميع لقاءاته السابقة وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف فقط.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 22 مباراة حقق 12 فوز وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 15 ، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.