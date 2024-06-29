شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستدرج الداخلية الليلة فى الظهور الأول لـ أحمد سارى والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، في الظهور الأول لزعيم الثغر تحت قيادة أحمد ساري، والذي تولى المهمة خلفا لطارق العشري الذي رحل عن تدريب الاتحاد بسبب سوء النتائج الفترة الأخيرة.

فيما يبحث فريق الداخلية تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الدفعة المعنوية العالية عقب الفوز على زد في الجولة الماضية، في خطف نتيجة إيجابية والعودة من الإسكندرية ولو بنقطة واحدة تحسن من وضعه في جدول الدوري المصري، وترفع من حظوظه في ضمان البقاء بدوري الأضواء والشهرة.

ويقع فريق الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 36 ، بينما حل الداخلية في المركز الـ18 والأخير برصيد 18 نقطة.

وتولى أحمد ساري تدريب عدة فرق قبل تدريب نادي الاتحاد، حيث كانت أخر محطة له نادي السويس الذي رحل عنه في 13 يونيو 2023.

أما عن طارق العشري فرحل بعدما قاد الاتحاد في 31 مباراة، انتصر في 12 مباراة، وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى 10 هزائم.