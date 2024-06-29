الامارات | طفل إسبانيا أنهى واجباته المدرسية.. يامال ينجح في الثانوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يهمل لامين يامال (16 عاماً) واجباته المدرسية خلال مشاركته مع إسبانيا في "يورو 2024" ومساعدة الفريق في بلوغ دور الـ16، إذ أعلن جناح برشلونة اجتيازه لامتحانات المرحلة الثانوية.

وأصبح يامال، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وإسبانيا هذا الموسم، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا حين شارك في فوز بلاده على كرواتيا في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن الواضح أن اللاعب الواعد بذل مجهوداً كبيراً داخل وخارج الملعب.

وقال جمال لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية: "لقد اجتزت الامتحانات وحصلت على الشهادة، درجاتي الدراسية؟ رأيتها على الهاتف لأكون صادقاً وكانت تشير إلى أنني قد نجحت لذلك أغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي وأخبرتها".

وتًعد إسبانيا أحد المرشحين للفوز باللقب بعد أن أصبحت الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الـ3 في دور المجموعات، بعدما تغلبت على إيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا وألبانيا.

وستلعب إسبانيا مع جورجيا في دور الـ16 وربما تواجه ألمانيا صاحبة الأرض في دور الـ8.

وأضاف يامال: "كل ما فعلناه في دور المجموعات سيكون بلا قيمة إذا أطاحت (جورجيا) بنا الأحد المقبل، لعبنا ضدها بالفعل (في التصفيات)، لكننا نعلم أنها لن تكون نفس المباراة".

وفي الوقت الذي تسعى فيها إسبانيا لحصد لقب أوروبا للمرة الرابعة والانفراد بالرقم القياسي، يأمل لامين في أن يتمكن الفريق من المضي قدماً مع حلول عيد ميلاده 17 عشية المباراة النهائية.