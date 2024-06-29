شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستضيف إنبى فى الظهور الأول لـ أحمد كشري والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق إنبي ضيفاً على بلدية المحلة فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد السويس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة مهمة بمشوار البلدية الذي يرغب فى تصحيح أوضاعه تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة أحمد كشري، بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق الغرباوي الفترة الماضية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف والتي تسببت فى إقالته من منصبه.

فيما يبحث فى مواصلة عروضه القوية بعد فوز على الجونة في الجولة الماضية، ويمني النفس في أن يحصد نتيجة إيجابية ويعود من السويس بالثلاث نقاط أو بنقطة واحدة على أقل تقدير، من أجل الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي بجدول الدوري.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، بينما يقبع إنبي في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

وتولى أحمد عبد الرؤوف إدارة نادي بلدية المحلة في 29 مباراة، انتصر خلالهم في 7 لقاءات، وتعادل 4 مرات، وتلقى 18 هزيمة في بطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة المصرية.

وقبل بلدية المحلة، كان عبد الرؤوف مدربا لنادي المصري للسلوم، كما أنه تواجد كمدرب مساعد مع نادي الزمالك في موسم 2020-21.

وسيكون أمام أحمد كشري مهمة صعبة مع نادي بلدية المحلة، الذي يحتل المركز الـ 16 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، وفي حال استمراره في نفس المركز سيهبط لدوري الدرجة الثانية "دوري المحترفين" فى الموسم المقبل.