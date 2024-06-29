شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يستمع لأقوال البنا والغندور ويجهز ردا على أزمة مباراة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى فيتور بيريرا ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، جلسة استماع للثنائى محمود البنا وأحمد الغندور قبل الرد على مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الممتاز.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.



ويجهز بيريرا رداً على شكوى الزمالك ، وكذلك جميع شكاوى الأندية ضد الحكام، بعد عقد جلسات استماع معهم، ويرى بيريرا أنه لا يوجد دليل قاطع على تخطى الكرة خط المرمى في مباراة الزمالك والمصرى، وبالتالي لا يوجد ما يستدعى معاقبة الحكمين فى المباراة الشهيرة، مؤكدا أن الكرة لم تدخل المرمى بكامل محيطها ولا يوجد أي لقطة تثبت ذلك.