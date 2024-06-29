شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات فى الدوري الليلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك ، في السابعة مساء اليوم السبت، نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري. ويحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول الترتيب.



واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.



ويستعيد الزمالك جهود لاعبه محمد شحاته في مباراة سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف ،وكان محمد شحاتة حصل على الإنذار الثالث في مباراة فاركو وأقيمت يوم 21 يونيو ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الدورى الأمر الذى تسبب في إيقافه مباراة بسبب تراكم الإنذارات ليعود اللاعب بشكل طبيعى لصفوف فريقه في مباراة سيراميكا،باعتبار انتهاء العقوبة في لقاء الأهلى الملغى.



في المقابل ، طالب أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الزمالك الليلة لمواصلة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.



ويضع الرمادى أمالا عريضة على نجومه أحمد القندوسي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد بسام لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك بطل الكونفدرالية.