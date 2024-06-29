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ميكالي يتواصل مع كولر بشأن ثنائي الاهلي قبل أولمبياد باريس 2024

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روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي - كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي - كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

تواصل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مع نظيره السويسري مارسيل كولر بشان ثنائي الأهلي قبل أولمبياد باريس 2024.

وطلب ميكالي من مسئولي اتحاد الكرة ضم ثنائي الأهلي محمد عبد المنعم وإمام عاشور لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

وتحفظ مدرب الاهلي على ضم ثنائي الفريق، خاصة وأنه لا يرغب في التفريط فيهما لكونهما من العناصر الأساسية للأحمر، كما أن انطلاق بطولة الأولمبياد سيكون في المرحلة الحاسمة لبطولة الممتاز.

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وتواصل ميكالي مع كولر من أجل إقناعه بضم الثنائي لرغبته في المنافسة بالبطولة وتحقيق ميدالية أولمبية لمصر في البطولة.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأوليمبي المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.

ويعد المنتخب المصري الأوليمبي أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد بطولة الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في البطولة 13 مرة من قبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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