شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع شروطاً لعودة رضا سليم لتشكيل الأهلي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وضع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، عدة شروط لعودة المغربى رضا سليم لاعب الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بالمباريات المقبلة.

وتبدو هناك حالة من عدم رضا على مستوى المحترف المغربي من جانب مارسيل كولر، لذا فضل استبعاده من مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري، مثلما كان ينوي استبعاده أمام الزمالك في القمة لولا انسحاب الأبيض.

ويتحفظ كولر على عدم أداء رضا سليم الأدوار الدفاعية في مركز الجناح، بالإضافة إلى عدم استغلال سلاح العرضيات والذي كان من أسباب رغبة كولر فى ضمه بداية الموسم، ويطالب كولر بشكل مستمر رضا سليم بضرورة تنفيذ هذه التعليمات وعدم التركيز فقط على الناحية الهجومية، ويشترط كولر تنفيذ النجم المغربى لهذه التعليمات حتى يضمن العودة لتشكيل الاهلى.

ويضع كولر الجناح المغربي تحت التقييم حتى نهاية الموسم، بعد تراجع مستواه الفترة الأخيرة، حيث يسعى السويسري لضم عناصر أكثر تميزاً فى عدد من المراكز وعلى رأسها خط الهجوم؟

وخاض رضا سليم مع الأهلي 23 مباراة في جميع البطولات، بواقع 12 مباراة في الدوري المصري الممتاز، و 7 في دوري أبطل أفريقيا، و3 في الدوري الأفريقي لكرة القدم، ومباراة في السوبر الأفريقي.

ونجح المغربي في المساهمة بـ6 أهداف بقميص النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر، بإحراز 5 أهداف، 4 منهم في الدوري المصري الممتاز، وهدف في الدوري الإفريقي، وصنع هدفا في الدوري.

وانضم رضا سليم صاحب الـ24 عاما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف 2023، قادما من نادي الجيش الملكي المغربي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري .