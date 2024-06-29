شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة سيدات اليد 2004 من مقدونيا غداً بعد تحقيق المركز الـ13 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب سيدات اليد 2004 إلى القاهرة قادمة من مقدونيا فجر غد، الأحد، بعد تحقيق المركز الثالث عشر ببطولة العالم بالفوز على المنتخب الكورى بنتيجة 29/23 ، فى لقاء تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر فى بطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة، وفقا لتأكيدات عبده عبد الوهاب رئيس البعثة .

ونجح منتخب الفراعنة فى الفوز على الصين بنتيجة 25/20 فى أولى مواجهات تحديد المراكز الخميس.

وخسر منتخب سيدات اليد 2004 أمام هولندا فى أول مواجهات الدور الأول بنتيجة 20/ 17، قبل الخسارة من رومانيا 32/23 .

وكان منتخب سيدات اليد قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.



