شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ركبة أكرم توفيق اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أكرم توفيق، لاعب خط وسط النادى الأهلى، للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للفريق للوقوف على مصيره من مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وقال طبيب الأهلي عبر حساب النادي على "فيس بوك"، "إصابة أكرم توفيق كدمة بسيطة فوق الركبة".

وتعرض أكرم توفيق للإصابة فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فاركو التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بعد التحام مع شكري نجيب.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التى فاز بها بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.