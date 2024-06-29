شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا.. شلبى وزيزو وأوباما فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ جوميز المدير الفنى للزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمد شحاتة.

خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – يوسف أوباما.

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الترتيب.