وائل حبيب مديراً لإدارة التخطيط والتعاقدات بغزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل تعيين وائل حبيب مديراً لإدارة التخطيط والتعاقدات والاسكاوتنج ، ويتمنى المجلس التوفيق له في مشواره الجديد مع النادي.

في المقابل، جدد اللاعب محمد جابر نجم غزل المحلة لمدة موسمين آخريـن، وذلك بناءً على توجيهات المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، في حضور تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وائل شكر نائب المدير التنفيذي للنادي، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبيـن، ويعد جابر من أبرز لاعبي الفريق وكان له دوراً هاماً في عودة المحلة سريعاً للدوري الممتاز.

على جانب آخر، في إطار خطـة تطوير قطاع الناشئين في نادي غزل المحلة والتي يتبناها المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم , تـعاقد نـادي غزل المحلة مع اللاعب أحمد يحـيى مهاجم نـادي مصر للمقاصـة مواليد 2005 لدعم فرق القطـاع لهذه المرحلـة السنيـة , ويعد يحيى من أكثر المواهب الشابـة التي لفتت الأنظـار في منافسـات بطولـة دوري المحترفيــن.

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة المهندس وليد خليل، تجديد عقد أحمد رمضان مدير التعاقدات، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين مع النادي لمدة عام آخر بعد تأهل المحلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع الثنائي أحمد رمضان وعمرو سعد على عقود التجديد مع نادي غزل المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام.

كما تم تجديد عقد أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق وجهازه الفني لمدة موسم آخر ليقود الفريق في الدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد نجاحه في التأهل مع الفريق من دوري المحترفين.

ووقع أحمد عيد هو وجهازه الفني على عقود تجديد تعاقدهم مع المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام.