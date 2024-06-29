مدرب منتخب السويس يعلن رحيله عن الفريق بعد نهاية عقده

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سعد فاروق المدير الفني لمنتخب السويس رحيله عن صفوف الفريق بنهاية عقده بأخر لقاء أمام الترسانة بدورة الترقى والتي حقق فيها الفريق المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوى مع سبورتنج .

وأكد فاروق أنه حقق المراد بالصعود لدورى المحترفين إلا أنه حزين على عدم التقدير خاصة وأنه لم يوجه له أحد الشكر على إنجاز الصعود بالرغم من نجاحه في تحقيق النتائج المرجوة والتأهل للمحترفين والمنافسة حتى المباراة قبل الأخيرة بدورة الترقى على الصعود للممتاز .

ورفض سعد فاروق الحديث عن العروض التي تلقاها مؤخرا مؤكدا أنه سوف يقوم بدراسة العروض المقدمة له قبل اتخاذ القرار .

على جانب آخر، صعد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي إلى الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على نظيره فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف بختام الترقي.

بهذه النتيجة يصعد فريق حرس الحدود بجوار فريق بتروجت وغزل المحله إلي الدوري المصري الممتاز.

تلقي فريق الترسانة بقيادة جمعة مشهور الهزيمة من فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بهدف دون رد سجله أحمد صالح في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب السويس عند النقطة 8 محتلااالمركز الثالث بينما تجمد رصيد فريق الترسانة عند النقطة 4 متذيل المجموعة

ترتيب المجموعة

1- حرس الحدود 13 نقطة

2- سبورتنج 8 نقاط

3- منتخب السويس 8 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط