الزمالك يتجاهل غضب جماهيره ومدرجات "خالية" منتظرة أمام سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والذي يجمعهما بعد حالة من الجدل والإثارة في الأيام الأخيرة بعد أزمة مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عقب مباراة المصري البورسعيدي، والتي خسرها بهدفين لهدف، عدم خوضه لأي مباريات في المسابقة نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص، والظلم التحكيمي الذي يتعرض له على حد تعبير البيانات الزملكاوية المتعددة في الأيام الأخيرة وجاءت في صيغة 4 مطالب في بيان رسمي، وبالفعل لم يشارك قي لقاء القمة، قبل أن يعدل عن قراره ويخوض لقاء اليوم.

الزمالك بين رحي الغضب الجماهيري

يخوض فريق الزمالك لقاء اليوم بعد حالة إنقسام واسعة بين صفوفه من الجماهير، وذلك عقب البيان الذي صدر أمس الجمعة، أفاد بالعودة مرة أخري لاستئناف مشواره بالدوري.

حيث يري جزء كبير من الجماهير "الغاضبة"، أن مطالب النادي لم يتم تحقيقها حتي هذه اللحظة، والتي ذكرت في البيان الصادر عقب مباراة المصري، وبالتالي كان لابد من استمرار التصعيد وعدم العودة للمباريات.

الجانب الأخر من الجماهير، يري أنه بالفعل هناك خطوات ملموسة علي أرض الواقع تم اتخاذها تنفيذًا للبيان الصادر من مجلس إدارة القلعة البيضاء، أولها إعلان جدول مسابقة الدوري كاملة حتي نهايته، والإطاحة المنتظرة لكل من رئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة المسابقات.

وأعلنت بعض من جماهير الزمالك "الغاضبة" مقاطعتها عن حضور مباريات الفريق، بداية من لقاء اليوم أمام سيراميكا، في رسالة واضحة لمجلس الإدارة بحالة الغضب بعد القرار الأخير.

لتكون مدرجات الفارس الأبيض التي لطالما أتسمت بتميزها علي الساحة الرياضية، علي وشك الظهور خاوية، أو حضور عدد قليل من الجماهير الداعمة لفريقها.