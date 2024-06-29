الجهاز الفني لبورفؤاد يعاين ملعب الفريق قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - قام الجهاز الفريق لفريق بورفؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن، بمعاينة ملعب الأفرنتيه ببورفؤاد لتجهزيه لأستقبال المرحلة الأولى من فترة اعداد الفريق الأول للموسم الجديد، المقرر لها يوليو المقبل .

ورافقه في هذه الزيارة المهندس أحمد رضوان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق والمهندس محمد الدالي عضو المجلس والكابتن عبده الجرايحي المستشار الفني لمجلس الإدارة والكابتن احمد مسلم مدرب حراس المرمى والكابتن أحمد الديب المدير الإداري .

كان مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، أتم التعاقد مع سامر عبد الرحمن لقيادة فريق الكرة الأول بالموسم الجديد، كما كان الاتفاق معه عند توليه مهام المدير الفني في ختام الموسم المنقضي والذي ظهرت خلاله بصماته في وقت قصير في مباراة كأس مصر أمام طلائع الجيش .

وذلك في حضور دكتور جاسر الشاعر رئيس النادي والمستشار اشرف حجاج نائب رئيس النادي والمحاسبة مروه محمود أمين الصندوق والمهندس أحمد رضوان عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول والمهندس محمد الدالي عضو مجلس الادارة والكابتن عبده الجرايحي المستشار الفني لمجلس الادارة والكابتن خالد الحسيني المدير التنفيذي والكابتن احمد الديب المدير الاداري .