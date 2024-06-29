نادي الخلود.. صفقات نارية واستعدادات قوية لـ سنة أولى "دوري روشن"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي الخلود السعودي صفقاته النارية واستعدادته القوية للمشاركة لأول مرة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" الموسم المقبل.

نادي الخلود يتأهل إلى الدوري السعودي الممتاز للمحترفين

نادي الخلود يتأهل إلى الدوري السعودي الممتاز للمحترفين

وصعد نادي الخلود رسمياً إلى الدوري السعودي الممتاز للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" للموسم المقبل بعدما نجح الخلود في الفوز بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى خلف القادسية برصيد 61 نقطة.

باولو دوارتي مدربًا لنادي الخلود

البرتغالي باولو دوارتي مدربًا لنادي الخلود

ونجحت إدارة نادي الخلود برئاسة محمد الخليفة في التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي لقيادة الفريق الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين كأول الصفقات المدوية للفريق استعدادا للموسم الجديد، خاصة وان دوارتي يمتلك سيرة ذاتية مميزة لعل أبرزها تدريب منتخب بوركينا فاسو و منتخب الجابون وقيادة نادي الصفاقسي التونسي و أول أغسطس الأنجولي وأخيرا قيادة منتخب توجو.

الخلود يتعاقد مع حارس الاتحاد السابق "جروهي"

الخلود يتعاقد مع حارس الاتحاد السابق "جروهي"

نادي الخلود السعودي أبرم خلال الساعات الماضية واحدة من الصفقات السوبر، والتي وصفتها الصحافة السعودية بأنها بمثابة ضربة قوية لنادي الاتحاد بعد الإعلان رسميا عن ضم الحارس البرازيلي جروهي، والذي يعد أحد أهم لاعبي الاتحاد وركائزه الأساسية خلال السنوات الماضية.

وأعلن وكيل أعمال جروهي عن استمرار مشواره في دوري روشن من خلال بوابة نادي الخلود، في صفقة من شأنها أن تشعل نار المنافسة بينه وبين فريقه السابق الاتحاد في الموسم القادم.

تفاصيل تعاقد نادي الخلود مع الحارس البرازيلي "جروهي"

تفاصيل تعاقد نادي الخلود مع الحارس البرازيلي "جروهي"

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن جروهي سيحصل نظير انتقاله إلى نادي الخلود على راتب سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو، أي ما يعادل 10 ملايين ريال سعودي، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في نادي الاتحاد، و من المتوقع أن يكون تعاقد جروهي مع نادي الخلود لعدة مواسم نظرًا لتاريخه الحافل وتجاربه الكبيرة.

نادي الخلود السعودي يستهدف ضم نجم الأهلي المصري

نادي الخلود السعودي يستهدف ضم نجم الأهلي المصري

ويواصل نادي الخلود تدعيماته القوية في الموسم الجديد حيث بدأ مسؤولي نادي الخلود في التفاوض لضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي المصري .

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الخلود السعودي قدم عرضًا جاد للتعاقد مع بيرسي تاو خلال الفترة الحالية، بناء على تعليمات من المدير الفني للفريق البرتغالي باولو دوارتي.

وأوضحت التقارير أن الأهلي رفض مناقشة عرض نادي الخلود بسبب ضعف المقابل المادي والذي وصل إلى 800 ألف دولار وهو ما وصفه مسؤولو الأهلي بأنه رقم ضعيف للغاية.

ويدرس نادي الخلود بحسب التقارير، زيادة العرض المالي من أجل الحصول على خدمات بريسي تاو في ظل اقتناع المدير الفني باللاعب وأهمية تواجده ضمن صفوف فريق الخلود في الموسم المقبل.