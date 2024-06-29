اليوم.. المنصورة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة مرحلة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت في الخامسة عصراً، استعداداً لدوري المحترفين، الفريق سيخوض المرحلة الأولي من تدريباته على ملعب كهرباء طلخا، ومن ثم معسكر في إحدي المُدن الساحلية

أكد شريف أبو العزم مدير الكرة بالمنصورة أن ملعب ستاد المنصورة لم يحدث به شيء من إصلاحات بأرضية الملعب حتى الآن ، وأنهم سيبدأوا منتصف يوليه المقبل التجهيز للموسم المقبل بعيدا عن ملعب الفريق الأساسى .

وأضاف أبو العزم في تصريحات خاصة أنه يطالب المسئولين بمحافظة الدقهلية بسرعة التدخل من أجل إيجاد حل سريع لإنقاذ ملعب الفريق من أجل اللعب عليه خلال الموسم المقبل بدورى المحترفين .

كان العميد محمد البسيونى رئيس نادى المنصورة تعاقد مع رضا العيسوى مديرا فنيا للفريق خلفا لعبد اللطيف الدومانى الذى رحل وتعاقد مع دمنهور بدورى القسم الثانى ب .

وتأهل المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى لدورى المحترفين خلال الموسم المنقضى وتأهل لمباراة الفاصلة للصعود للدورة الرباعية أمام سبورتنج والتي تؤهل صاحب المركز الأول لدورى الأضواء ، إلا أنه خسر اللقاء بركلات الترجيح .

على جانب آخر، قرر مسؤلي نادي المنصورة الذى ينافس بدورى المحترفين على قائمة لاعبيه المستغنى عنهم بنهاية الموسم الجارى من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "أحمد جمعه – هريسه – مصطفي حفني – أوشا – انتهاء إعارة بيبو – انتهاء إعارة محمد الصغير – عبد الله شيكا – حسني ذكي – إنتهاء إعارة كريم بدير" .

يأتي ذلك خلال المدة المحددة من اتحاد الكرة حتى يستطيع اللاعبين البحث عن ناد جديد خلال الفترة المقبلة وحتى لا يضيع عليهم الميركاتو الصيفى .