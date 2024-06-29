طلب عاجل من بيراميدز بشأن أحداث مباراة سموحة

أصدر نادي بيراميدز بيانًا يعلق فيه على أحداث مباراة سموحة الأخيرة، التي لعبت أمس وألغيبت بسبب حدوث مشكلة في انقطاع التيار الكهربائي في المباراة.

وقال الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز في بيان رسمي أن ما وقع من أحداث في ستاد الإسكندرية من انقطاع التيار الكهربائي، ضمن مسئوليات الفريق صاحب الأرض، وهو مسئوليته القانونية ولا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب أي أخطاء.

اقرأ أيضًا.. الشحات يقود الاهلي للفوز على فاركو في الدوري المصري

وأضاف الوشاحي في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: “أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوماً بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزوماً واعتبار نادي بيراميدز فائزاً بنتيجة 2/صفر”.

وأكمل: “الحالة واضحة تمامًا وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي، وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفًا قهريًا”.

واستطرد: “السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث أنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهير خيالات بسبب ضعف الإضاءة”.

واختتم: “بناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، يطالب نادي بيراميدز رسميا اعتبار نادي سموحة مهزومًا في المباراة واعتبار النادي فائزاً بنتيجة 2/صفر وفقاً للفقرة الثالثة/أ من المادة 42 من لائحة المسابقات”.

وحسب نص المادة الـ42 من لائحة المسابقات فإنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو فى حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة 2 / صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفًا قهريًا.