قرار حاسم من جوميز بشأن عواد قبل مباراة الزمالك وسيراميكا

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصير محمد عواد من المشاركة في مباراة سيراميكا كيلوباترا اليوم.

ويلتقي الزمالك نظيره سيراميكا في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واستقر جوميز على ضم عواد لقائمة المباراة، إلا أنه سيستمر في الدفع بمحمد صبحي في مركز حراسة المرمى واستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي فعلها بالاشتباك مع حسام عبد المجيد في المباراة الأخيرة للزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدرب البرتغالي الدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى، بينما سيقود يوسف إبراهيم “أوباما” خط هجوم الزمالك.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة الاهلي الأخيرة؛ حيث اعتبر خاسرًا لنتيجة المباراة بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط جديدة من رصيده بنهاية الموسم الجاري.