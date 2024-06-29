تحقيق عاجل في الاهلي مع كهربا بسبب أحداث مباراة فاركو

استقر مسئولو النادي الاهلي فتح تحقيق عاجلًا مع محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول بحضور خالد بيبو مدير الكرة؛ وذلك لما بدر منه عقب مباراة فاركو التي لعبت أمس.

وكان كهربا قد غادر مران مستبعدي الاهلي عقب مباراة فاركو أمس، وهو الأمر الذي أغضب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

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وأبلغ كهربا لاعبي الاهلي على أنه غادر مران المستبعدين من مباراة فاركو، وذلك بعد شعوره بآلام عضلية، وخشيته من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يعقد خالد بيبو جلسة مع كهربا على هامش مران اليوم، للتحقيق معه في أسباب مغاردته المران دون إذن الجهاز الفني.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني للاهلي بقيادة كولر توقيع غرامة مالية على كهربا، سيخطره بها خالد بيبو مدير الكرة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور بالنادي.

وحقق الاهلي الفوز أمس على فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولةا لـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق من 20 مباراة.