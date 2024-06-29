فريق كامل يغيب عن الزمالك في مباراة سيراميكا كيلوباترا بالدوري

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة الاهلي الأخيرة؛ حيث اعتبر خاسرًا لنتيجة المباراة بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط جديدة من رصيده بنهاية الموسم الجاري.

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وضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا، حيث يغيب 11 لاعبًا عن صفوف الأبيض قبل المباراة.

وتأتي قائمة غيابات الزمالك في مباراة سيراميكا كيلوباترا كالتالي.

محمود عبد الرازق شيكابالا، الونش، وسيف الجزيري، وأحمد فتوح، أحمد حمدي، مصطفى الزناري، ناصر منسي، سيف فاروق جعفر، ومحمد عبد الشافي للإصابة، فيما يغيب سامسون أكينولا لعدم عودته إلى القاهرة حتى الآن، ويغيب مهاب ياسر لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الأبيض من 21 مباراة.