قرار جديد من النني بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي

قرر محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأسبق ومنتخب مصر قرارًا جديدًا بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي رحيل النني عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع عدد لاعبي الفريق، ليصبح النجم المصري بدون نادي حاليًا.

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وقرر النني تأجيل حسم قراره بالعودة إلى الدوري المصري أو الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية؛ وذلك لحين الانتظار لأي عرض إنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم النني بالانتقال إلى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيله عن صفوف أرسنال الإنجليزي.

ولم يتقدم مسئولو الأحمر بأي عروض رسمية إلى النني من أجل ضمه للفريق خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل امتلاك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين المميزين في وسط الملعب.

ويضم النادي الاهلي بين صفوفه في وسط الملعب كل من مروان عطية، وإمام عاشور، وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية.