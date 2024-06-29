أحمد سليمان: "الزمالك خد موقف والدنيا اتقلبت.. واتفقنا على هذا الأمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أسباب تراجع النادي عن قراره، بعدم خوض أي مباراة في الدوري، إلا بعد خوض كافة الفرق من مباريات الدور الأول.

وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "الزمالك اتخذ موقفا والدنيا اتقلبت"، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي جلس مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وأحمد دياب نائب رئيس رابطة الأندية".

وأضاف: "وتم الاتفاق على أن يكون الموسم المقبل بشكل مختلف ويؤخذ رأي الأندية في كل شيء".

واعتذر مجلس إدارة الزمالك عن خوض مباراة الأهلي في الدوري المصري، ضمن أربعة قرارات اتخذها بعد لقاء المصري البورسعيدي (يمكن الإطلاع عليها من هنا)، وشهدت مباراة الزمالك والمصري، أحداثا مثيرة للجدل، أبرزها ركلة جزاء سددها أحمد سيد زيزو للزمالك، ارتطمت بالعارضة ثم سقطت، وأثارت خلافا كبيرا حول اجتيازها لخط المرمى من عدمه.