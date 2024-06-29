"أوباما يقود الهجوم".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السابعة مساء اليوم السبت أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي

المهاجم: يوسف أوباما

اقرأ أيضًا:

ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. رونالدو رفقة أبنائه.. وتدريبات الحضري

أحمد دياب يوضح لمصراوي.. متى ستُعاد مباراة سموحة وبيراميدز وموقف الهاني سليمان بعد الطرد؟