"كشف موعد الإعلان الرسمي".. مصدر لمصراوي: الزمالك يتفق مع صبحي على تمديد التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع حارس مرمى فريقهم محمد صبحي للاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الاتفاق تم بين الجانبين على تمديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإعلان الرسمي عن تمديد التعاقد سيكون بعد مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

الحارس صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم للزمالك قادماً من صفوف بتروجت في يوليو 20196 قبل أن يخرج على سبيل الإعارة مرتين لصفوف الاتحاد وفاركو.

وشارك صبحي مع الزمالك خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 11 مباراة حافظ على نظافة شباكه بـ 4 مباريات وسكنت شباكه 11 هدفاً.

وأوضح أن صبحي سيوقع على عقوده الجديدة مع الزمالك، بعد مباراة الفريق المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم.

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