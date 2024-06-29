"قلبك جامد".. أحمد سليمان يطالب بإعادة لقاء الأهلي والزمالك مع سموحة وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعادة مباراة الفريق مع الأهلي، والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء الماضي، في الدوري المصري.

وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "كنا نريد توصيل رسالة وبالفعل حدث، بدليل اجتماع وزير الشباب والرياضة بحسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك".

وأضاف: "وأتمنى إعادة مباراة الأهلي والزمالك، "قلبك جامد واتحاد الكرة جامد"، عيد المباراة مع سموحة وبيراميدز".

وألغيت مباراة سموحة وبيراميدز، مساء أمس، بعد 50 دقيقة من انطلاقها، بسبب نشوب حريق في ملعب المباراة، ووفقا للوائح الاتحاد المصري، تعاد المباراة نظرا للظروف "القهرية" التي ألت إلى إلغائها.

وعلى الجانب الآخر، اعتذر الزمالك عن خوض مباراة الأهلي في الدوري المصري، ضمن أربعة قرارات اتخذها بعد لقاء المصري البورسعيدي (يمكن الإطلاع عليها من هنا)، وشهدت مباراة الزمالك والمصري، أحداثا مثيرة للجدل، أبرزها ركلة جزاء سددها أحمد سيد زيزو للزمالك، ارتطمت بالعارضة ثم سقطت، وأثارت خلافا كبيرا حول اجتيازها لخط المرمى من عدمه.