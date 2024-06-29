الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعود مرة أخرى فريق الزمالك للظهور في بطولة الدوري بعد قرار مجلس إدارته بعدم خوض مباراته الماضية أمام نظيره الأهلي.

ويلتقي الأهلي عند السابعة من مساء اليوم السبت نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة 1 ontime sports .

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

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