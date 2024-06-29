رسميا.. عادل حسين يتولى تدريب سيدات الزمالك لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن عادل حسين المدير الفني لكرة القدم النسائية بالمقاولون العرب، تولي تدريب سيدات الزمالك، بعدما أكد الأخير تكوين الفريق، والمشاركة في الدوري بداية من الموسم المقبل.

ونشر حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا له خلال التوقيع للزمالك، وكتب: "لقد حان الوقت لتكون جزءًا من نادي الطفولة، كانت الرحلة طويلة وستطول لأننا نحب التحديات، هكذا نعيش، نحن نعمل بجد للوصول إلى السماء، ليس لدينا حدود إن شاء الله، شكرًا لكم جميعًا على الدعم لأولئك الذين لم يؤمنوا بنا ولكن الله شكرهم على التحدي، هذه ليست النهاية هذه بداية الرحلة".

وفي وقت سابق، أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك لـ"الخليج 365"، اختيار عادل حسين عناصر فريق السيدات، ليتم التعاقد معهن.

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