فينيسيوس: نعاني في كوبا أمريكا دائمًا من الحكام والملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتقد نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، الأداء التحكيمي ببطولة كوبا أمريكا، مشيرًا إلى أن فريق بلاده دائمًا ما يُعاني من ذلك.

وقال فينيسيوس، في تصريحات أوردتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت:" دائمًا ما تكون بطولة كوبا أمريكا معقدة بسبب الملاعب والحكام الذين يقفون دائمًا ضدنا وبسبب طريقة تعاملهم معنا".

وأضاف نجم المنتخب البرازيلي: "لا ألعب هنا لنفسي بل لأجل فريق بلدي لذا أحاول دائمًا تقديم أفضل شيء لديّ وأعتقد أنني ظهرت بصورة رائعة أمام باراجواي لمساعدة المنتخب ووضعه في المكانة التي يستحقها".

وأتم نجم ريال مدريد الإسباني تصريحاته بقوله:" علينا أن نبقى حازمين، فقط من خلال الفوز يمكننا التحدث، نحن لا نتحدث كثيرًا، ولكن اتحاد أمريكا الجنوبية يقول أننا نتحدث كثيرًا".

وفاز منتخب البرازيل فجر اليوم برباعية مقابل هدف أمام نظيره باراجواي بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام كوستاريكا.

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