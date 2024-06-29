شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف استعداداته لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم، السبت، استعداداته للمباراة المقبلة أمام الجونة في الدوري، والتي تجمع الفريقين بعد غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري قد نجح في حصد فوز ثمين على النادي الإسماعيلي في المباراة الماضية بالجولة 28 بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس الماضي باستاد برج العرب.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادي أنهى أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والتي تصل إلى قرابة النصف مليون دولار، وقام مسؤولو النادي بتسديدها لدى اتحاد الكرة لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد والمشاركة في الكونفدرالية.

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا يشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 45 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 13 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو المصري 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.