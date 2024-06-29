شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائي فردي السيدات والرجال ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، السبت، منافسات نهائي فردي السيدات والرجال ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

ويشهد الدور النهائي مشاركة 36 لاعبًا و36 لاعبة، ويشارك من مصر بمنافسات الرجال معتز وائل ومازن شعبان، ومصطفى أبو عامر، ومحمد شريف، فيما يمثل مصر في منافسات السيدات، فريدة أبو هشام وزينة عامر وأميرة قنديل.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات اليوم بمسابقة السلاح للسيدات فى الساعة 2.05 ظهرًا ثم الموانع والسباحة والليزر رن، ومع الساعة 6.05 تبدأ منافسات الرجال بمسابقة السلاح، ثم الموانع ثم السباحة ثم الليزر رن.

وسيتم توزيع الجوائز الساعة 8 وربع مساءً، للسيدات ثم الرجال ثم الفرق، ومن المقرر أن يشهد تسليم الميداليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للخماسي الحديث، وهو الاجتماع الذي يشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

كانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة بالتتويج بذهبية تتابع السيدات، بعدما احتل الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر، المركز الأول بمنافسات تتابع السيدات عقب حصدهما لـ1241 نقطة في اليوم الأول بالبطولة.