شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بثنائية حسين الشحات فى شباك فاركو بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النادي الأهلي بفوز الفريق على فاركو أمس، الجمعة، في بطولة الدوري، ونشرت الصفحات الرسمية للقلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ حسين الشحات لاعب الفريق خلال احتفاله مع جمهور الفريق بهدفيه فى مرمى فاركو، وعلقت: "أسعد الله صباحكم".

وفاز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي نفس نتيجة الدور الأول التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1.

بهذا الفوز رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول المسابقة.



الاهلي يحتفل

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.