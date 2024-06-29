شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مباراة للأهلي و9 لبيراميدز.. من يحسم لقب الدوري الممتاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

دخل قطار مسابقة دوري NILe محطاته الحاسمة، بالتزامن مع الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة المحلية، وبدأت معالم جدول ترتيب الدوري تتكشف، خاصة فيما يتعلق بصراع القمة وصدارة الترتيب فى النسخة 65 من عمر المسابقة، والذي انحصر فى الموسم الحاري بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

يسيطر فريق بيراميدز على صدارة جدول الترتيب منذ فترة طويلة، بعدما استغل انشغال الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة، بالمشاركات الأفريقية وكان آخرها تتويج الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، وتربع بيراميدز على صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة حصدها السماوي بعد خوض 25 مباراة، من بينها 12 فوزا متتاليا بالجولات الأخيرة، وفاز الفريق إجمالاً في 19 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو الفريق السماوي 42 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

بينما تم إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة فى الجولة 28 وتقرر إعادتها بعد الحريق الذي نشب فى استاد الإسكندرية خلال المباراة.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد خوض 20 مباراة من بينها لقاء الجولة 27 أمام الزمالك الذي تم احتساب فوز الأهلي خلاله اعتباريا بعد انسحاب الفريق الأبيض، ونجح الأهلي في تحقيق 15 انتصارا وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبو الأهلي 44 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

14 مباراة للأهلي:

- طلائع الجيش: 1 يوليو

- الداخلية: 4 يوليو

- طلائع الجيش: 8 يوليو

- بيراميدز: 12 يوليو

- مودرن فيوتشر: 16 يوليو

- بيراميدز: 22 يوليو

- المصري: 26 يوليو

- سيراميكا: 29 يوليو

- البنك الأهلي: 1 أغسطس

- المقاولون العرب: 4 أغسطس

- سموحة: 8 أغسطس

- زد: 11 أغسطس

- انبي: 14 أغسطس

- مودرن فيوتشر: 17 أغسطس

بينما يتبقى لبيراميدز 9 مباريات هي:

- سموحة: 28 يونيو

- زد: 2 يوليو

- الاتحاد السكندري: 8 يوليو

- الأهلي: 12 يوليو

- الأهلي: 22 يوليو

- الزمالك: 28 يوليو

- فاركو: 30 يوليو

- الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس