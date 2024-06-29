شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الاتفاق مع عادل حسين لتدريب فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يعلن مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات القليلة القادمة، عن مدرب فريق كرة القدم النسائية بالنادي، وذلك بعد تكوين فريق للسيدات تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مصدر داخل نادي الزمالك ، "المدير الفني لفريق الزمالك للكرة النسائية هو مدرب المقاولون العرب الحالي عادل حسين، والذي كان يتولي تدريب توت عنخ آمون وزد من قبل".

وأضاف المصدر، "إنه تم توقيع العقود مع المدرب الشاب ومجلس إدارة نادي الزمالك، وسيتم إنهاء بعض الصفقات الجديدة لتعزيز الفريق".

عادل حسين بعد توقيع العقود