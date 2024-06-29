شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم زيسكو الزامبي على رادار مودرن فيوتشر قبل الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل إينوك ساكالا، مهاجم فريق زيسكو الزامبي، دائرة اهتمامات مودرن فيوتشر، لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وجاء ذلك بسبب الإصابات التي ضربت هجوم الفريق وأثرت بشكل سلبي على مودرن فيوتشر خلال الموسم الجاري، وكان أبرزها إصابة مروان محسن في الرباط الخارجي للركبة.

ويعد ساكالا، صاحب الـ 22 عاماً، هو ثاني هدافي الدوري الزامبيي بعدما سجل 12 هدفا فريقه زيسكو للتأهل إلى الكونفدرالية.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب في اللقاء الماضي على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي بمنافسات الجولة 28 بالدوري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

وتقدم مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.