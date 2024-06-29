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انطلاق اختبارت الكرة بأندية سيتي كلوب فى جميع أنحاء الجمهورية وسط إقبال كبير

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارت الكرة بأندية سيتي كلوب فى جميع أنحاء الجمهورية وسط إقبال كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أمس، الجمعة، بفرع سيتى كلوب، شبين الكوم، أول أيام اختبارات الناشئين والتى تشهد إقبالاً كبيرا من الأسر واللاعبين.

وكان قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب قد حدد يوم 28 يونيو الحالي موعداً لانطلاق اختبارات الموسم الجديد لموسم 2024 و2025  في كل فروع أندية سيتي كلوب بجميع أنحاء الجمهورية، تحت إشراف الكابتن محمد وهبة عضو مجلس إدارة المجموعة ورئيس قطاع الكرة، والكابتن علاء نبيل عضو اللجنة الفنية للمراحل العمرية من مواليد 2007 وحتى  2017 تمهيدًا للمشاركة في المسابقات الرسمية على مستويي الجمهورية والمناطق بالإضافة إلى دوري البراعم والمهرجانات.

يشارك في إجراء الاختبارات كل نجوم سيتي كلوب بقيادة الكباتن سيد معوض المدير الفني والنجوم الكبار غانم سلطان وأسامة عرابي ومحمد سعد وحسام حسن وأسامة عبد الكريم وعصام عبده وعمر خطاب، وتغطي الاختبارات محافظات الجمهورية حيث تقام في عشرة فروع لسيتي كلوب هي فروع الشروق والعبور وبنها وطنطا وشبين الكوم وبني سويف والفيوم ودمنهور وكفر الشيخ والزقازيق.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات مرحلتها الافتتاحية يوم الجمعة 28 يونيو بفرع شبين الكوم ويوم 29 بكفر الشيخ ويوم 30 ببنها بدءا من الساعة التاسعة صباحاً، وبحضور جميع نجوم سيتي كلوب لكرة القدم، فيما تستمر الاختبارات بنظامها الطبيعي في جميع الفروع بدءا من الجمعة الموافق 5 يوليو حيث يتم تقسيمها إلى ثلاثة مراحل بإقامة المرحلة الأولى ( أ. ب. ج ) التي تستمر حتى 21 يوليو والمرحلة الثانية في الفترة من 26 حتى 28 يوليو قبل أن تقام المرحلة الأخيرة بسيتي كلوب العبور في الفترة من 2 وحتى 4 أغسطس المقبل.

 

سيتي كلوب (1)
غانم سلطان

 

سيتي كلوب (2)
أسامة عرابى

 

سيتي كلوب (3)
جمال حمزة

 

سيتي كلوب (4)
اختبارات سيتي كلوب

 

 

سيتي كلوب (5)
عبد الستار صبرى

 

سيتي كلوب (6)
جانب من الاختبارات

 

سيتي كلوب (7)
مدربو سيتي كلوب

 

سيتي كلوب (8)
الاختبارات فى بدايتها

 

سيتي كلوب (9)
متابعة الاختبارات

 

 

سيتي كلوب (11)
اختبارات نادي سيتي كلوب

 

سيتي كلوب (12)
سيتي كلوب يبدا الاختبارات

 

سيتي كلوب (13)
عبد الستار صبرى يتابع الاختبارات

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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