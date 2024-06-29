انتهاء عقود رباعي الاهلي خلال ساعات.. هل يرحلوا عن الأحمر؟

تنتهي عقود رباعي النادي الاهلي عمرو السولية وأنتوني موديست ومحمد هاني وعلي معلول خلال ساعات، وذلك بنهاية يونيو الجاري.

وتعكف إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب على تجديد عقود كل من عمرو السولية وأنتوني موديست ومحمد هاني خلال الفترة المقبلة، فيما تم الاستقرار على رحيل موديست عن صفوف الأحمر خلال الفترة المقبلة؛ لعدم قناعة كولر بالمستوى الفني للاعب.

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وأوصى كولر إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب تجديد عقود الثلاثي عمرو السولية وعلي معلول ومحمد هاني خلال الفترة المقبلة، فيما قرر رحيل موديست عن صفوف الفريق.

وطالب كولر إدارة النادي الاهلي بضم لاعب جديد في مركز قلب الهجوم بدلًا من أنتوني موديست، مع تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك لرغبته في تقوية صفوف الأحمر قبل المشاركة في مونديال الأندية المقبل والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.

وكان النادي الاهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الأخير بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد أحرزه رمي ربيعة من كرة رأسية.