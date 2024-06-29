"ترك الأمر بيد الخطيب".. الخليج 365 يوضح موقف الشناوي من الاستمرار بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث مصدر عن موقف حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوي من العروض التي تصله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعما إذا كان سيرحل من عدمه.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن الشناوي قد تلقى بالفعل عروضًا خارجية وهناك محادثات من قِبل مسؤولي ناديين بالدوري السعودي، مضيفًا:" اللاعب ترك الأمر في يد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي يثق به وتجمعهما علاقة تقدير متبادلة".

وأوضح المصدر أن هناك عرض رسمي سيصل النادي الأهلي خلال الأسبوع الجاري لطلب ضم محمد الشناوي بصورة نهائية.

وأتم المصدر تصريحه بالتنويه إلى أن عقد الشناوي مع الأهلي مستمر لمدة موسم آخر؛ حيث عُقد معه جلستين لتمديد التعاقد وتعديله ماديًا وتم الاتفاق على كافة التفاصيل ولكن لم يصل الأمر لمرحلة توقيع العقود.

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