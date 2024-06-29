البعوض يغزو معسكر منتخب ألمانيا.. والاتحاد يلجأ لـ"أبخرة الكاكاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب ألمانيا مشكلة قبل مواجهة الدنمارك، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن البعوض تغزو وتحاصر معسكر منتخب ألمانيا في "هيرتسوغيناوراخ" بمقاطعة بافاريا، واستخدام مبيدات الحشرات تسبب رائحة كريهة، لا يتحملها اللاعبون وأعضاء المنتخب.

وأشارت إلى أن لاعبو المانشافت تعرضوا للسعات الباعوض، مما منعهم من الخروج في وقت الراحة، خارج مركز التدريبات.

وعلق يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب الألماني على هذا الأمر، وقال: "البعوض يتفشى بشكل غير طبيعي، ويجب أن تكون هناك الكثير من الرياح حتى لا ينتشر"، وأضاف حارس منتخب المانشافت مانويل نوير: "حواجز منع البعوض كانت مغلقة خلال الليل لمنع دخوله".

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الألماني لكرة القدم، يواجهون هذه المشكلة، برش "أبخرة الكاكاو"، لطرد البعوض.