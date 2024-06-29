بيراميدز: يجب اعتبار سموحة خاسراً أمامنا.. و ما حدث ليس ظرف قهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أحمد الوشاحي، باعتبار نتيجة مباراتهم أمام نظيرهم سموحة فوزهم اعتبارياً 2-0.

وتوقفت مباراة سموحة ونظيره بيراميدز بعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بهدف لكل فريق؛ حيث تقدم سموحة بهدف بعد مرور 15 دقيقة من ركلة جزاء سددها حسام حسن ثم تعادل بيراميدز بهدف سجله فيستون مايلي، فيما أشهر الحكم في الدقيقة 45+8 البطاقة الحمراء ضد حارس مرمى سموحة الهاني سليمان قبل أن يُلغى اللقاء بسب حريق نشب بأحد أبراج الإنارة بالمقصورة الرئيسية بالملعب

وأشار المستشار القانوني لنادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة بإستاد الإسكندرية يقع ضمن مسئوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسئوليته القانونية هنا مسئولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

وتابع الوشاحي :"أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوماً بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزوماً واعتبار نادي بيراميدز فائزاً بنتيجة 2/صفر، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا".

وأشار المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي إلى أن السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث أنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهير "خيالات" بسبب ضعف الإضاءة،

وأتم الوشحاني تصريحاته بقوله:"بناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، طالب نادي بيراميدز رسميًا اعتبار نادي سموحة مهزوماً في المباراة واعتبار النادي فائزاً بنتيجة 2/صفر وفقاً للفقرة الثالثة/أ من المادة 42 من لائحة المسابقات والتي تنص على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ٤٥ دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة ٢ / صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريًا".

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